После увольнения из фирмы женщина воспользовалась наличием электронных цифровых ключей и дистанционным способом получила доступ к расчетным счетам организации...

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали женщину, подозреваемую в присвоении и хищении денежных средств в особо крупном размере.Установлено, что ранее злоумышленница осуществляла свою трудовую деятельность в должности главного бухгалтера одной из организаций, расположенных в Большом Знаменском переулке. Имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», она присвоила денежные средства и осуществила их переводы на подконтрольный ей расчетный счет. Материальный ущерб составил более 2 миллионов рублей.В ходе дальнейшего расследования полицейские установили, что после увольнения из фирмы женщина воспользовалась наличием электронных цифровых ключей и дистанционным способом получила доступ к расчетным счетам организации. После чего перевела на подконтрольный ей счет более 6 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на улице Усачева задержали подозреваемую. Ею оказалась 65-летняя москвичка.Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.По данным фактам следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и 158 УК РФ «Кража». В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной. Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60