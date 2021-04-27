Злоумышленники, разбив стекло, проникли в помещение салона, расположенного в центре Москвы, и похитили оттуда три звуковые колонки, мобильный телефон и другое имущество...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали двоих молодых людей, подозреваемых в краже из маникюрного салона.Установлено, что злоумышленники, разбив стекло неизвестным предметом, проникли в помещение салона, расположенного в центре Москвы, и похитили оттуда три звуковые колонки, мобильный телефон и другое имущество, принадлежащее предпринимательнице.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Садовой-Самотечной улице задержали подозреваемых – двоих 18-летних приезжих молодых людей. Злоумышленники решили повторно совершить кражу в том же салоне спустя несколько дней, но были задержаны на месте. При обыске у задержанных изъято похищенное имущество.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60