Сегодня поговорим с человеком, который с наступлением тепла перестает пользоваться общественным транспортом. И пересаживается на велосипед. Достаточно ли оборудован Владимир – для

Сегодня поговорим с человеком, который с наступлением тепла перестает пользоваться общественным транспортом. И пересаживается на велосипед. Достаточно ли оборудован Владимир – для велотранспорта и что нужно сделать чиновникам, чтобы наша инфраструктура хотя бы чуть-чуть приблизилась к европейской. Об этом сегодня поговорим с опытным велосипедистом – Владимиром Тихомоловым.