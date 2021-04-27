Несовершеннолетний участник аварии был госпитализирован в больницу с переломом левого плеча.

В посёлке Мелехово Ковровского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и мотоцикла.По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, 45-летний водитель «Volkswagen Polo», двигаясь в сторону Коврова, поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке и не уступил дорогу мотоциклу «Мотоленд XV250F», которым управлял 17-летний подросток. В результате произошло столкновение транспортных средств.Несовершеннолетний участник аварии был госпитализирован в больницу с переломом левого плеча.