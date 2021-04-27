Музей, который однозначно стоит посетить и распробовать. В 20 минутах от Суздаля, в Гаврилов Посаде можно совершить путешествие в историю российских национальных напитков.

Музей, который однозначно стоит посетить и "распробовать". В 20 минутах от Суздаля, в Гаврилов Посаде можно совершить путешествие в историю российских национальных напитков. Слово - Марии Платанюк.Хотите попробовать Россию "на вкус"? Приезжайте в старинный Гаврилов Посад. Этот музей национальных напитков- единственный в стране. Территория бывшего Дворцового завода. 1200 квадратных метров, 10 тысяч экспонатов. Раритеты основатель музея Игорь Кехтер собирал несколько десятилетий. И чуть больше года назад воплотил мечту. Это путешествие в историю "русских напитков" протяженностью в несколько веков. Сегодня Музей , созданный Игорем Кехтером, входит в маршрут "Золотое Кольцо 2.0".Игорь Кехтер, основатель музею русских национальных напитков:- Памятник гражданской архитектуры, в котором мы с вами находимся, здесь была выведена самая известная порода- владимирского тяжеловоза. И сам город Гаврилов Посад входил в состав Суздальского уезда. Это такой показ истории с другой стороны. И таких зданий в период Российской империи было построено всего 4.Что такое сбитенник или ендова? Кто такие купцы Синебрюховы? Как готовили пиво в древности? И какой компонент поставляли на экспорт? Необычные открытия- всюду. Здесь несколько залов: от самоварного до медового.Игорь Кехтер, основатель музею русских национальных напитков:- В 12-ом-13-ом веке с территории Владимиро-Суздальского княжества в Европу поставлялись подводы с хмелем. Запад покупал его у нас.Экскурсовод Наталья Рипс рассказывает о русских напитках в деталях. Вы думали, кислые щи - это капуста?Наталья Рипс, экскурсовод:- Кислые щи- это российский национальный напиток, наподобие кваса. В который обязательно добавляли изюм.Надежда Леонова, турист:- Очень интересно.Очень колоритно и здание, и экспозиция. Сейчас вот еще на дегустацию пойдём.22 напитка. Из них 15- безалкогольные. В этом "собрании" напитки- на ВСЕ буквы русского алфавита. На "В", к примеру, c ароматом владимирской вишни. Как обойтись без "символа" края? "Свой вкус" есть у Ш и у Щ.Игорь Кехтер, основатель музею русских национальных напитков:- Щавелевая- это один самых любимых продуктов, который появляется ранней весной. С большим количеством витаминов. Грех было не воспользоваться. А на Ш- трава шизолепта.Смирновские медведи, бутылки с суздальским соколом, первые счётчики пива или вот такой экспонат. С родины Ильи Муромца.- Интересный камень найден под Муромом. Он использовался как литографическая основа для печатания этикеток.Игорь Кехтер подчёркивает : пока запущена первая очередь проекта. Впереди- вторая и третья. На территории Дворцового завода 1724-ого года постройки появятся и новые объекты.- Гостиница "10 гусар". Будет, где остановиться. Далее- планируется театр с участием владимирского тяжеловоза. Здесь сохранился прекрасный манеж.Преобразится и территория внутреннего двора. В планах- высадить ароматные травы, разбить яблоневый сад и обустроить чайную.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести- Владимир"