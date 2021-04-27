После драки в баре потерпевший так и не оправился от тяжелого удара.

Прокуратура Коврова направила суд уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, уроженца Саратовской области.Он обвиняется в тяжелом избиении местного жителя. Известно, что задержанный вместе со своим другом ранее приехал в Ковров на заработки. В ноябре 2015 года они пошли в бар, где в результате конфликта между ними и двумя посетителями завязалась драка. Вступившись за друга, мужчина ударил противника битой по голове.В результате указанных действий потерпевшему причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы с оскольчатым переломом костей свода и основания черепа с ушибом головного мозга. От вышеперечисленного он так и не оправился, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Известно, что весной 2016 года преступник скрылся от органов предварительного расследования, проживая в Испании до января 2021 года. По возвращении в Россию он был задержан. Свою вину признал и полностью раскаялся.