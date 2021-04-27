С администрацией Владимирской области пришли к компромиссу по вопросу совместной работы по предотвращению и ликвидации очагов возгорания на Покровской городской свалке, сообщила на своей странице в соцсетях районная администрация

С администрацией Владимирской области пришли к компромиссу по вопросу совместной работы по предотвращению и ликвидации очагов возгорания на Покровской городской свалке, сообщила на своей странице в соцсетях районная администрация.26 апреля глава администрации Петушинского района Александр Курбатов принял участие в оперативном совещании с заместителем Губернатора Романом Годуниным по вопросу возгорания и ликвидации очагов возгорания на Покровской свалке. В совещании приняли участие директор департамента природопользования Татьяна Клименко, директор департамента лесного хозяйства Евгений Малышев, глава администрации Нагорного сельского поселения Ольга Копылова, глава администрации города Покров Олег Котров.По итогам оперативного совещания его участники договорились, что администрация Петушинского района совместно с департаментом природопользования до 1 июня подготовит техническое задание для разработки проекта рекультивации свалки с целью последующего включения в федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология».Администрация Владимирской области в настоящее время рассматривает различные варианты возможного оказания финансовой поддержки муниципалитету в этом вопросе.Область предоставит субсидию на разработку проектно-сметной документации по рекультивации свалки.Напомним, неделю назад в Петушинском районе в