Политолог Андрей Казакевич рассказал, чем может обернуться принятие декрета о переходе власти в Белоруссии.

Политолог Андрей Казакевич рассказал, чем может обернуться принятие декрета о переходе власти в Белоруссии.Президент республики Александр Лукашенко готовится в ближайшее время подписать документ о передаче обязанностей в экстренной ситуации. Если на политика совершат покушение, то власть перейдет к Совету безопасности.Решение главы страны прокомментировал директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич. По его мнению, декрет Лукашенко не только не обеспечит плавный переход президентских полномочий, но и "заложит под действующую систему дополнительные риски".Эксперт считает, что в Белоруссии возникнет "серьезная правовая коллизия", которая обострит отношения между различными группировками во власти. Они появятся при распаде режима Лукашенко и начнут вести активную борьбу друг против друга, передает сайт "Белорусский партизан".17 апреля в СМИ распространились данные о готовившемся покушении на главу республики. Спецслужбы задержали в Москве двух граждан Белоруссии, которые собирались расправиться с Александром Лукашенко и его семьей, а также .Белорусский лидер рассказал, что заговорщики собирались действовать по сценарию "цветных революций". В их планы входили захват радио– и телецентров столицы для обращения к народу и блокировка лояльных к нынешней власти внутренних войск и ОМОНа.