Во Владимире официально представили нового руководителя. Генеральным директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника назначили Сергея Рыбакова. Он родился в Гороховецком районе, был

Во Владимире официально представили нового руководителя. Генеральным директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника назначили Сергея Рыбакова. Он родился в Гороховецком районе, был главным федеральным инспектором нашей области и членом Совета Федерации. В Министерстве культуры Сергею Рыбакову поставили задачу сохранить стабильность в развитии музея, а также внедрить новые формы в повседневную деятельность учреждения культуры. Александр Воронко, директор департамента музеев