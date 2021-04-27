Во Владимире за минувшие сутки произошло два ДТП, в которых пострадали три человека.

Во Владимире за минувшие сутки произошло два ДТП, в которых пострадали три человека. В том числе пешеход.По предварительной информации региональной ГИБДД, в понедельник, 26 апреля в 8:30 на улице Верхняя Дуброва, у дома №44, водитель автомобиля «Рено – Сандеро» столкнулась с останавливающимся перед нерегулируемом пешеходном переходом автомобилем «Шкода Октавия». После чего «Шкода» сбила пешехода 1954 г.р., который дорогу по «зебре». В результате ДТП травмы получили водитель «Рено» и пешеход. Госпитализация им не понадобилась.Еще одна авария произошла в 10:03 около «белого дома». Водитель «НУUNDАI - IХ35» выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с «Мицубиси – Лансер». В результате ДТП пострадал пассажир «НУUNDАI». Он направлен на амбулаторное лечение.