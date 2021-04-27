Пресечены нарушения порядка и условий иммунизации населения

Прокуроры выявили в ряде регионов России нарушения при вакцинации населения. В том числе и во Владимирской области. Об этом сообщает ."В Краснодарском крае, Владимирской, Оренбургской, Саратовской и Челябинской областях пресечены нарушения порядка и условий иммунизации населения, правил перевозки и хранения вакцины", - сказал первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.По его словам Буксмана, прокуроры уделяли и уделяют внимание вопросам обеспечения порядка при вакцинации населения медицинскими препаратами.