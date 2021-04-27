Президент России Владимир Путин обратился к политикам с наставлениями на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.

Президент России Владимир Путин обратился к политикам с наставлениямина заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.Глава государства призвал народных избранников к ответственности за свои слова и поступки. Также он попросил чиновников не раскачивать ситуацию внутри страны, обманывая граждан и не выполняя обещания.Тем самым, по мнению Владимира Путина, нерадивые чиновники подрывают авторитет власти, и граждане перестают ее представителям.Президент России заявил, что не нужно провоцировать ситуацию, которую наша страна переживала в девяностые годы. Владимир Путин добавил, что по сей день приходится расхлебывать ряд обещаний, данных 30 лет назад. Российский лидер призвал политиков быть честными с народом.Также в ходе заседания Совета законодателей России при Федеральномсобрании обсуждалась реализация послания президента и вопросы пандемии коронавируса. Ранее Владимир Путин заверил, что меры поддержки российских семей будут развиваться.Напомним, президент . В частности, это пособия для беременных и школьников. На реализацию инициатив Владимира Путина в течение двух лет будет направлено 400 миллиардов рублей.