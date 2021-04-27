В аварии пострадали только машина и сарай.

Курьезное ДТП в Ковровском районе. Накануне вечером 42-летняя женщина на «Рено Логане» возвращалась домой в деревню Пантелеево. На подъезде к дому она потеряла контроль над управлением, пролетела через кучу бревен, пробила стену сарая и остановилась.Как оказалось, у автоледи нет водительского удостоверения и за руль она села пьяной. Ей повезло, что в аварии пострадали только машина и сарай. Сообщают .Тем временем законодатели готовятся ужесточить наказание для пьяных водителей. Депутаты могут принять соответствующий законопроект до конца весенней сессии Государственной думы, пишут . В документе говорится, что повторное пьяное вождение повлечет для нарушителя штраф до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком на три года. В настоящее время предусмотрены максимальные санкции за подобное нарушение — 300 тысяч рублей штрафа и два года тюрьмы.