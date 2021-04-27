В 2021 году при возведении объекта освоено 67 млн рублей.

Заместитель губернатора Владимирской области Роман Годунин провёл совещание, на котором обсуждались проблемы Рпенского проезда.В 2021 году при возведении объекта освоено 67 млн рублей. Работы, выполненные на 13 млн, подрядчик уже готов сдать. Всего в текущем году на Рпенский проезд выделили 200 млн рублей из областного и 726 из федерального бюджетов.Если ударные темпы работ сохранятся, то объект сдадут в декабре 2022 года, а не в апреле 2023, как это предусмотрено контрактом. Однако есть проблемы с закупкой стройматериалов - с осени 2020 года металл подорожал в два раза.«в отношении руководителя ДСУ-3 не повлияет на строительство», - подчеркнул госслужащий.В свою очередь, присутствовавший на мероприятии замглавы Владимира Сергей Сысуев рассказал, что ради Рпенского проезда снесли 14 домов, у которых имеются 35 собственников. С 15 уже заключены соглашения. Владимирцы получили компенсации. Интересно, что 5-6 собственников не согласны с предложенными условиями выкупа имущества.Что касается стройки, то на сегодняшний день подрядчик устанавливает в створе проезда буронабивные сваи, переносит паропровод. После окончания половодья продолжится монтаж подпорных стен, строительство моста и переустройство инженерных коммуникаций и сооружений.