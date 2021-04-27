Опубликован график работы поликлиник региона на время майских праздников.

С 4 по 7 мая больницы Владимирской области будут принимать пациентов по обычному графику. Также это касается врачебных комиссий, выписки льготных препаратов, открытия или закрытия больничных, выдачи справок.Как сообщили в департаменте здравоохранения, медучреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, обеспечат ежедневную работу необходимого количества бригад неотложной помощи с 08:00 до 16:00.Отделения по приёму пациентов с симптомами острых респираторных заболеваний будут работать ежедневно с 08:00 до 14:00, а при необходимости до 20:00.«Информация о режиме работы медицинских организаций в период майских праздников будет опубликована на сайтах этих учреждений», - уточнили в пресс-службе обладаминистрации.Вакцинация от коронавируса продолжился в ежедневном режиме в соответствии с планом-графиком.Лаборатории ПЦР-диагностики ковида также не будут уходить на выходные.Операторы колл-центров будут принимать звонки с 08:00 до 18:00. В остальное время будет производиться запись обращений, которые на следующий день будут обрабатываться специалистами.Телефоны «горячих линий»:− коронавирусная − 122 или 8-800-350-17-33;− запись на приём к врачу − 8-800-200-36-33 или (4922) 77-73-33;− приём жалоб и обращений − 8-800-200-36-33;− по выплатам медицинским работникам − 8-800-200-85-33;− по вопросам лекарственного обеспечения − (4922) 77-99-65;− по качеству оказания медпомощи - 8-800-200-82-33 или (4922) 77-86-40;− по вопросам обезболивания − (4922) 45-15-04.Добавим, что в праздники дежурить сотрудник депздрава, которого будут информировать о случаях отказа в медицинской помощи или нарушениях в графике работы организаций.