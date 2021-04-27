Посмотреть график или разыскать ближайшее отделение можно в мобильном приложении и на сайте компании.

1 и 9 мая для всех отделений выходные дни.30 апреля и 8 мая отделения закроются на час раньше.2 мая работа идет по обычному графику.3 мая отделения работают по расписанию субботы, а 10 – воскресенья.С 4 по 7 мая Почта работает в обычном режиме.Для своевременной доставки пенсий и пособий для некоторых сельских отделений может быть установлен другой режим работы. Они будут доставляться по расписанию.Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства: