Во время личного приема в селе Боговарово к губернатору Костромской области Сергею Ситникову обратились с просьбой об обеспечении жильём специалистов социальной сферы. В настоящее время ..

Во время личного приема в селе Боговарово к губернатору Костромской области Сергею Ситникову обратились с просьбой об обеспечении жильём специалистов социальной сферы. В настоящее время два педагога, привлеченные для работы в школе, проживают в местной гостинице.«Главе региона предложили реконструировать пустующее здание бывшего суда. В нём можно оборудовать две квартиры площадью 70 и 50 квадратных метров. Проектно-сметная документация уже готова. Стоимость работ - 2,9 млн рублей», - рассказали в пресс-службе губернатора.Сергей Ситников поддержал инициативу. Средства будут выделены из регионального бюджета.