Коллективу ВСМЗ, общественности и журналистам.

Коллективу ВСМЗ, общественности и журналистам.– Наша задача усилить туристические потоки, чтобы регион звучал на всероссийском уровне, – отметил представитель Министерства культуры.Кроме того, он сообщил, что прежний директор, Светлана Мельникова, на церемонии отсутствует, поскольку сейчас в Министерстве культуры с ней обсуждаются планы ее дальнейшей работы. Ведь такими кадрами - разбрасываться нельзя.Напомним, состоялось по взаимному соглашению сторон. "Сегодня перед учреждением стоят амбициозные задачи - повышение туристической привлекательности, создание новых музейных проектов и расширение межмузейного сотрудничества. Этот новый этап в развитии музея требует оригинальных идей и подходов, которые предстоит выработать новому руководству. Директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника будет назначен Сергей Рыбаков. Соответствующий приказ будет подписан в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.Смотрите подробности перемен в "музейной империи" в следующих выпусках "Вестей" и на нашем сайте.