Коллективу ВСМЗ, общественности и журналистам.

Работникам Владимиро-Суздальского музея-заповедника сегодня официально представили нового генерального директора. Сергей Рыбаков назначен приказом министра культуры 23 апреля. Директор департамента музеев и внешних связей Мункультуры начал официальное представление со слов благодарности "уникальному - это особо подчеркнул Александр Воронко - коллективу ВСМЗ".Александр Воронко, директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры: “Нельзя сегодня не вспомнить об Алисе Ивановне Аксеновой, которая стояла у истоков создания музея в далеком 1958 году и вложила душу и сердце, и сформировала замечатульную команду, заложила стиль работы этого замечательного музея. Светлану Евгеньевну Мельникову, которая работала не покладая рук. Но жизнь не стоит на месте и сегодня музей входит в другую воду”.Экс-директор музея Светлана Мельникова на встрече не присутствовала. Сейчас она - в Министерстве, и скоро будет трудиться в новом качестве. Музей же вступает в новый период после тяжелого 2020 года. И главная задача - увеличить туристический поток, чтобы ВСМЗ звучал на региональном, общероссийском и федеральном уровнях. И возможности Сергея Рыбакова, его связи и потенциал только этому поспособствуют, заметил Воронко. Напомним, что экс-вице-губернатор, бывший член Совфеда от Владимирской области Сергей Рыбаков историк по образованию и профессор философии. Как сам заметил сам Сергей Евгеньевич, это то, что музей и Владимирская область - для него не пустые звуки. Это часть его мировоззрения и жизни.Сергей Рыбаков, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: “Слово “традиция” подразумевает сохранение прежнего, развитие и появление нового. Поэтому я категорический противник каких-либо революций, ради самих революций, я этого никогда не исповедовал и не исповедую. Всё, что было запланировано, оно будет. Зачем это отменять. Надо сохранить всё, что было наработано, потом понять, как с этой позиции стартовать дальше. А не так, что всё уничтожить до основания и строить новое. Такого не будет”.Напомним, состоялось по взаимному соглашению сторон.Татьяна Воронцова