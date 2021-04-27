На Митинском кладбище московские полицейские вместе с ветеранами-чернобыльцами возложили венки к мемориалу жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС...

26 апреля – день Чернобыльской трагедии и памяти тех людей, которые участвовали в ликвидации последствий аварии.На Митинском кладбище московские полицейские вместе с ветеранами-чернобыльцами возложили венки к мемориалу жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС и почтили память погибших участников ликвидации последствий трагедии.Авария на Чернобыльской АЭС унесла множество жизней и нанесла непоправимый вред окружающей среде. Благодаря решительным действиям героев-ликвидаторов атомной катастрофы удалось в кратчайшие сроки изготовить саркофаг и не допустить распространения, заражения на территории, эвакуировать жителей ближайших районов, спасти людей.«На ликвидацию Чернобыльской катастрофы были призваны и сотрудники московской полиции. Многих нет в живых, но их имена навечно занесены на Мемориал Митинского кладбища, и сегодня мы чествуем память о них, отдаем дань уважения», – отметил начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Руслан Ермаков.Он также отметил, что Главное управление МВД России по г. Москве будет и в дальнейшем заботиться и оказывать всестороннюю помощь и поддержку героям-ликвидаторам Чернобыльской аварии.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве