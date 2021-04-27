На мобильный телефон 79-летней жительнице столицы под видом сотрудника правоохранительных органов позвонил гражданин и рассказал о попытке несанкционированного снятия денежных средств с ее банковского счета...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы при содействии коллег из УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что злоумышленники звонили пожилым гражданам, представлялись им сотрудниками различных организаций и вводили в заблуждение относительно безопасности нахождения денежных средств на их банковских счетах.Так, на мобильный телефон 79-летней жительнице столицы под видом сотрудника правоохранительных органов позвонил гражданин и рассказал о попытке несанкционированного снятия денежных средств с ее банковского счета. Затем к разговору подключилась неизвестная женщина, которая назвалась сотрудником банка и стала задавать уточняющие вопросы по счету пенсионерки. Звонившие уверили пожилую москвичку, что «правоохранители» проводят секретную операцию по выявлению и задержанию злоумышленников. Женщину попросили срочно снять все деньги со счета и отдать их сотруднику. Введенная в заблуждение женщина выполнила их требования и отдала 4 млн рублей незнакомцу. В дальнейшем, пообщавшись с родственниками, пенсионерка поняла, что ее обманули, и незамедлительно сообщила обо всем в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых на территории Московской области и столицы. Ими оказались 23-летний и 29-летний мужчины. Установлено, что к сотрудникам правоохранительных структур они не имеют никакого отношения.Выяснилось, что злоумышленники аналогичным способом пытались завладеть денежными средствами еще одного 79-летнего жителя столицы. Введенный в заблуждение пожилой мужчина уже снял денежные средства со счета в банке и должен был отдать их якобы сотруднику правоохранительных органов, но благодаря грамотным и профессиональным действиям оперативников противоправное деяние было предотвращено, и пожилому человеку удалось сохранить сбережения. Также полицейские установили причастность задержанных к хищению денег у 58-летней москвички. Женщина лишилась более 1 миллиона рублей.Следствием ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 159 УК РФ «Мошенничество», а также 30 и 159 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейские продолжают мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также предполагаемых соучастников.Уважаемые граждане, при поступлении подозрительных и неожиданных звонков от неизвестных, кем бы они ни представлялись, положите трубку и перезвоните в названную ими организацию, самостоятельно проверьте информацию.Если вы стали жертвой мошенников, сообщите об этом в полицию по телефонам «02» (со стационарных телефонов), «102» (с мобильных средств связи) или в дежурную часть территориального органа внутренних дел.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93