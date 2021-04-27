Недавно Владимир Путин в 17-й раз обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. В нём Президент РФ представил свою концепцию развития страны. Глава государства затронул ..

Недавно Владимир Путин в 17-й раз обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию.В нём Президент РФ представил свою концепцию развития страны. Глава государства затронул актуальные темы, касающиеся здравоохранения, социальной политики, экономики, поддержки регионов, а также безопасности и внешней политики страны.Выступление Владимир Путин начал с благодарности тем, кто боролся с коронавирусом, ведь в зале присутствовали врачи, медсёстры и фельдшера, которые все это время работали на передовой борьбы с новым вирусом.Не обошёл вниманием глава государства и другие сферы, которым тоже пришлось поменять подход к работе из-за коронавируса. Речь шла о предпринимателях, строителях, работниках сельского хозяйства, педагогах, волонтёрах и деятелях культуры. Путин призвал россиян беречь себя и своих близких и вакцинироваться.Поддержать реальноПредседатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселёв прокомментировал наиболее актуальные для нашего региона позиции президентского послания.- Это послание, было, пожалуй, самым социально направленным. Наша жизнь изменилась очень сильно за последний год из-за коронавируса. Некоторые люди тяжёло перенесли заболевание, кто-то потерял работу. Поэтому те меры поддержки, которые уже были, считаю очень правильными. В период пандемии денежными выплатами без лишней бумажной волокиты государство поддержало все российские семьи с детьми. Владимир Путин констатировал, что такой подход должен стать нормой в работе. Необходимо обеспечить и рост реальных доходов граждан. Президент поручил правительству РФ к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми, особенно тех, кто оказался в сложных условиях.Одно из важных предложений Владимира Владимировича - выплачивать нуждающимся беременным женщинам по 6350 руб. в месяц, а семьям с детьми школьного возраста - по 10 тыс. руб. на каждого ребёнка для подготовки к школе. Владимир Путин поддержал инициативу фракции «Единая Россия» и предложил полностью оплачивать больничный для родителей, если заболел ребенок. Это важное решение.Культура и туризмСпикер ЗС продолжил: - Ещё один важный блок тем, о которых говорил Президент, касался развития туризма.Регионы Центральной России смогут развить маршруты Золотого кольца. Планируют выдать льготные кредиты на развитие туристического бизнеса. Ставка будет составлять 3-5%. Владимир Путин отметил необходимость развивать и культуру страны. Президент намерен в ближайшие 3 года дополнительно направить 24 млрд руб. на обновление, в том числе, домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности, в малых исторических городах России.По минимальной ставкеГлава регионального парламента пояснил:- Я для себя выделил ещё одну тему, которая поможет в развитии Владимирской области. Речь идёт об инфраструктурных бюджетных кредитах, которые предложил Владимир Путин выдавать регионам. Причём ставка будет минимальной, а срок погашения - до 15 лет. На это в бюджете до 2023 года запланировали 500 млрд рублей. Как сказал глава государства, нужно развивать в регионах дороги, ЖКХ, транспорт, проводить комплексное развитие объектов туристической индустрии. Ремонту и восстановлению дорог мы сейчас уделяем особое внимание. Для нашего региона все эти темы очень актуальны.