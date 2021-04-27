Более 80 участников из разных регионов страны.

Всё для дачи и дома, во Владимирском экспоцентре открылись сразу две выставки - “Зеленая неделя” и “Домашний уют”.Более 80 участников из разных регионов страны. По традиции организаторы - Торгово-промышленная палата региона и Администрация Владимирской области. Сделать дом по-настоящему комфортным поможет центр удобных мелочей из Кирова. Здесь все для вашей кухни: от бамбуковых салфеток до посуды. Представлены и универсальные кухонные ножи. А для предстоящего праздника есть Пасхальные наборы. Садоводов порадуют вот такими опрыскивателями и, конечно, качественными удобрениями.Евгения Буцаева, участник выставки: “Приглашаем всех садоводов и огородников к нам, потому что мы к сезону привезли натуральное удобрение из коровьего навоза. Любителей посуды пчелка тоже приглашаем к нам. И традиционно за кухонными гаджетами”.В преддверии Светлой Пасхи навести чистоту без химии и вреда для здоровья помогут товары производство Швеции на стенде "Пылесос на ладони". Все изделия из микрофибры высокого качества по оптимальным ценам. Универсальные салфетки удалят даже самые сильные загрязнение. Они подойдут для зеркал и окон, для сухой уборки с антистатическим эффектом. А спонжи и сеточки отмоют посуду до блеска без моющих средств.Ираида Бодренко, генеральный директор фирмы "Лесна", г. Москва: “Универсальный чистик, который позволит вам на любой мягкой поверхности удалить засаленные загрязнения с воротничков и манжетов, с одежды пятно, с коврового покрытия, с мягкой мебели. Вы легко и быстро вымоете любые кроссовки с помощью этого чистика. А на твердых поверхностях он работает как моющий пылесос”.В новой весенней коллекции финской одежды - стильные и удобные куртки, плащи, ветровки, пыльники разной длины и размеров. Одежда практичная, легкая и с минимумом фурнитуры. Представлены женские и мужские модели.Максим Барышев, участник выставки: “Очень много новинок. Есть сейчас двусторонние плащи и куртки, которые можно носить на скромную классическую сторону и выворачивать на более интересный осенний вариант. Все вещи водоотталкивающие. Стираются в машинке”.Выставка "Зеленая неделя" и "Домашний уют" на 1 и 2 этаже Владимирского экспоцентра, а также на улице с 27 по 30 апреля по адресу Батурина, 35.Юлия Шувалова, Александр Чунаев"Вести Владимир"