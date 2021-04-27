В результате против 36, 32 и 51-летнего мужчин возбуждены уголовные дела.

Трое жителей Александровского района пытались фиктивно прописать восемь мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Факт нарушения выявили местные участковые. Три александровца предоставили в отдел миграции восемь уведомлений о прибытии иностранцев, в которых местом проживания указали свои квартиры. При этом в реальности жилье гостям нашей страны не предоставлялось.В результате против 36, 32 и 51-летнего мужчин возбуждены уголовные дела по статье о фиктивной постановке на учёт.Расследование продолжается.