Замдиректора департамента молодёжной политики и общественных проектов Владимирской области назначен Александр Куликов.

С 28 апреля заместителем директора департамента молодёжной политики и общественных проектов Владимирской области назначен Александр Куликов. До сегодняшнего дня он работал заместителем председателя комитета по социальной политике обладминистрации.Кроме того, с 27 апреля председателем комитета по молодёжной политике назначена Светлана Жирова, ранее замещавшая должность заместителя председателя этого структурного подразделения областной администрации.