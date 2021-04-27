Ее благословил духовник казачьего общества - благочинный Гороховецкого приходского округа протоиерей Александр Степанов на деятельность по тушению пожаров.

Ее благословил духовник казачьего общества - благочинный Гороховецкого приходского округа протоиерей Александр Степанов на деятельность по тушению пожаров.О том, что казаки Гороховецкого хуторского казачьего общества и общественное учреждение "Добровольная пожарная охрана Вязниковского и Гороховецкого районов" заключили Соглашение о совместной деятельности,Его цель создание и обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины (команды), сформированной из числа казаков на территории Гороховецкого района; пропаганда и проведение совместных профилактических мероприятий по предупреждению и тушению пожаров; привлечение населения к деятельности формирования добровольной пожарной дружины (команды).