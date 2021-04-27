Дело передано в Гусь-Хрустальный городской суд для рассмотрения.

В Гусь-Хрустальном 19-летнего парня обвиняют в краже и мошенничестве.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, на днях оба уголовных дела переданы в суд.Предыстория такова. В полицию обратился местный житель, который рассказал, что с его банковского счёта пропали деньги. Незадолго до их исчезновения мужчина попросил родственника помочь разобраться с блокировкой карты, с которой исчезли средства.Юноша переставил сим-карту в свой телефон, перевел через мобильный банк определённую сумму, а потом оформил на имя доверчивого мужчины кредит. Займ он также забрал себе.Общая сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей.Дело передано в Гусь-Хрустальный городской суд для рассмотрения.