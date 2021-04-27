В Кремле положительно оценили идею президента Украины Владимира Зеленского о встрече с главой России Владимиром Путиным.

В Кремле положительно оценили идею президента Украины Владимира Зеленского о встрече с главой России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что желание сесть за стол переговоров "всегда можно только приветствовать". Представитель Кремля рассказал, что офисы президентов России и Украины постоянно контактируют друг с другом.По словам Пескова, диалог лидеров будет касаться двусторонних отношений. Он уточнил, что любые попытки Зеленского перевести разговор на тему ситуации в Донбассе будут пресекаться. Пресс-секретарь напомнил, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.В понедельник, 26 апреля, украинский лидер сообщил о подготовке к встречи с российским коллегой. Зеленский поручил своей администрации договориться о дате и месте переговоров. Бывший шоумен добавил, что хочет обсудить с Путиным темы церкви и русского языка.Эксперт Сергей Марков не исключил, что это может быть . Он обратил внимание, что Владимир Зеленский не раз пытался поговорить с коллегой о Донбассе, но каждый раз получал отказ. Россию не устраивает то, что Украина не спешит выполнять Минские соглашения.Конфликт на линии соприкосновения в Донбассе обострился в марте этого года. По некоторым данным, власти Украины готовят наступление на самопровозглашенные ЛНР и ДНР. Как сегодня живут люди на неподконтрольных Киеву территориях, Вы узнаете из .