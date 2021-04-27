В одном из престижных столичных отелей произошёл одновременно курьёзный и трагический инцидент. Весело проводивший время с россиянкой иностранец рухнул с балкона. 42-летний гражданин ..

В одном из престижных столичных отелей произошёл одновременно курьёзный и трагический инцидент. Весело проводивший время с россиянкой иностранец рухнул с балкона.42-летний гражданин Германии заселился в гостиницу, куда пригласил некую девушку. Они распивали алкогольные напитки и бегали по апартаментам, после чего немец выпал из окна, получил серьёзные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Его спутница была сильно пьяна и ничего не помнит о произошедшем, сообщает