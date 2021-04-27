Возгорание произошло накануне в квартире многоквартирного дома на улице Меленковская.

Возгорание произошло накануне в квартире многоквартирного дома на улице Меленковская.На момент прибытия подразделений МЧС наблюдался дым из квартиры на втором этаже 5-этажного дома. Пожарные проникли в задымленное помещение, сформировав 2 звена газодымозащитной службы, и ликвидировали пожар на площади 7 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и имущество на кухне, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской областиПогибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 6 единиц техники, 20 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.