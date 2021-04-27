В Московской области запустили программу Долой глупые пробки. Жители региона смогут указать на незначительные проблемы на дорогах, вызывающих заторы, через портал Добродел. Губернатор ..

В Московской области запустили программу "Долой глупые пробки". Жители региона смогут указать на незначительные проблемы на дорогах, вызывающих заторы, через портал "Добродел".Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что идея запуска такой программы появилась после жалобы одного из жителей Подольска. Воробьёв пояснил, что порой для разгрузки дорог не обязательно строить новые дорогие развязки – иногда достаточно перенастроить светофоры, заделать ямы или ограничить проезд грузового транспорта, сообщает "".