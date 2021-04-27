Чтобы увезти похищенное, злоумышленник воспользовался чужим автомобилем без регистрационных номеров.

Следователями Отделения МВД России по Селивановскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В ноябре прошлого года в полицию обратился собственник фермы, которая в настоящее время не функционирует. Мужчина пояснил, что с территории похищены две большие емкости из металла. Причиненный собственнику ущерб составил около 17 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к хищению был задержан житель одного из ближних сел, на участке у которого обнаружили похищенное.Установлено, что фигурант, знавший, что ферма не работает, приехал на территорию и похитил емкости, которые, по его словам, планировал использовать в личном быту.Для того, чтобы перевезти массивные емкости, диаметр и высота которых превышают полтора метра, злоумышленник воспользовался автомобилем родственника и своим прицепом. Оба транспортных средства не имели регистрационных знаков и через некоторое время после совершенной кражи были сданы в металлолом.Похищенное было изъято и возвращено собственнику.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.