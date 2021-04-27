Пьяный водитель «RENAULT SCENIC», выехав на встречку лоб в лоб столкнулся с ВАЗом, в котором находились дети.

В Судогде направят в суд уголовное дело о ДТП, в результате которого пострадал 4-летний мальчик. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Происшествие случилось вечером 18 сентября прошлого года. В деревне Мостищи Судогодского района пьяный водитель «RENAULT SCENIC» превысив допустимую скорость на 60 км/ч, начал совершать обгон. Выехав на встречную полосу он совершил лобовое столкновение с автомобилем «ВАЗ-21723». В его салоне в тот момент находились трое пассажиров, в том числе двое детей 2016 и 2018 гг. рождения. В результате ДТП младший мальчик получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.