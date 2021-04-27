При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у гражданки 61 сверток с порошкообразным веществом внутри, массой свыше 185 граммов...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Текстильщики задержали 35-летнюю приезжую женщину, подозреваемую в покушении на сбыт наркотического средства – N-метилэфедрона.Подозреваемая была задержана в результате проверочных мероприятий на Волгоградском проспекте. При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у гражданки 61 сверток, обмотанный изолентой, с порошкообразным веществом внутри, массой свыше 185 граммов. Согласно проведенному исследованию части изъятого материал содержит в своем составе наркотическое средство – N-метилэфедрон. Со слов подозреваемой, данный наркотик она намеревалась сбыть третьим лицам путем закладок.Следственным отделом ОМВД России по району Текстильщики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18