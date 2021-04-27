Продукция компании «Мясной гурман» удостоена звания «Лучший продукт – 2021» на престижной Международной выставке «Продэкспо». Она проходила с 12 по 16 апреля в Москве. На протяжении пяти дней ..

Продукция компании «Мясной гурман» удостоена звания «Лучший продукт – 2021» на престижной Международной выставке «Продэкспо». Она проходила с 12 по 16 апреля в Москве.На протяжении пяти дней представители более чем полутора тысяч производителей из 42 стран демонстрировали свою продукцию. В первые два дня ЦВК «Экспоцентр» посетили более 25 тысяч человек.Оценка - «отлично»«Мясной гурман» представил пять новинок. И все они были отмечены золотыми медалями:- Сервелат «Брусничный»;- Колбаса варёная «Костромская»;- Колбаса п/к с подкопчённым сальцем;- Сардельки «Детские»;- Рулет «Княжеский».Продукция компании «Мясной гурман» заслуженно пользуется спросом у покупателей. Например, сервелат «Брусничный» стал приятным дополнением к уже полюбившемуся блюду. Отбивные в брусничном соусе так понравились костромичам, что компания решила запустить новый продукт – сервелат. Специальный набор пряностей дарит этой колбасе тонкий приятный аромат.А сардельки «Детские» отличает не только отменный вкус, но и повышенный контроль качества. Их готовят на отдельном оборудовании из говядины и свинины высшего сорта с добавлением полезных ингредиентов для детей, например, кальция.Колбаса вареная «Костромская» и колбаса п/к «С подкопчённым сальцем» создавались по собственным рецептурам компании и реализуются исключительно в фирменных торговых точках, это эксклюзивные товары.Рулет «Княжеский» – это изысканный копчёно-варёный деликатес из свиной грудинки с чесноком, тмином и горчицей, отлично подходит к праздничному столу и вкусному ужину.Победа на престижном конкурсе - далеко не первая в истории «Мясного гурмана». Компания – многолетний, постоянный участник «Продэкспо». И всякий раз производитель удостаивается самых высоких наград. Так, в прошлом году пять образцов продукции получили на выставке дипломы и медали.Качество и вкусГлавный принцип компании – качество и вкус. Руководство компании изначальной целью организации видело создание передового производства, отвечающего всем европейским стандартам качества и чистоты. Производитель постоянно совершенствует технологии, разрабатывает новые рецепты. Все для того, чтобы на столе любимых покупателей всегда были вкусные и полезные мясоколбасные изделия и деликатесы, изготовленные из отборного мяса и специй.Мясной гурман на рынке более 18 лет. В арсенале компании – более 70 наград за качество, полученных на международных выставках, и 170 наименований товаров. Более 100 фирменных торговых точек посещают 100 тысяч покупателей в сутки.По вопросам сотрудничества обращайтесь:Костромская область,г. Нерехта, ул. Дружбы, 21.+7 (49431)76-88,