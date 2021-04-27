Сейчас дыхательная гимнастика вместе с нашим корреспондентом Юлией Шуваловой.
<a href="https://33live.ru/novosti/27-04-2021-vladimircam-pokazali-pravilnoe-dyxanie-dlya-ozdorovleniya.html" target="_blank">Владимирцам показали правильное дыхание для оздоровления</a> - Сейчас дыхательная гимнастика вместе с нашим корреспондентом Юлией Шуваловой.
[url=https://33live.ru/novosti/27-04-2021-vladimircam-pokazali-pravilnoe-dyxanie-dlya-ozdorovleniya.html]Владимирцам показали правильное дыхание для оздоровления[/url] - Сейчас дыхательная гимнастика вместе с нашим корреспондентом Юлией Шуваловой.