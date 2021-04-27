В июне он намерен представить Минкульту концепцию развития учреждения.

Утром 27 апреля коллективу Владимиро-Суздальского музея заповедника представили нового генерального директора –Представлять руководителя в Дворцовом зале Палат приехал директор департамента музеев Министерства культуры РФ Александр Воронко.Он отметил, что перед новым генеральным директором стои задача вывести музей на новый уровень.«Такими кадрами не бросаются», - подчеркнул он, говоря о будущем трудоустройстве экс-директора музея Светланы Мельниковой.В свою очередь, Сергей Рыбаков пообещал с уважением относиться к музейным традициям. В июне он намерен представить Минкульту концепцию развития учреждения.Напомним, что утром 23 апреля стало известно о трудового договора со Светланой Мельниковой, которая руководила ВСМЗ последние годы.Сергей Рыбаков - генерал-майор в отставке. С октября 2014 года занимал пост председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.