Потапову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, условно с испытательным сроком 1 год.

Во Владимире руководителя коммерческой фирмы осудили за мошенничество. Говорится на . Потапову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, условно с испытательным сроком 1 год.Судом установлено, что 27 февраля 2019 года Потапов, будучи единственным учредителем ООО «МеталлЭксперт», обратился в администрацию Владимира с заявлением на участие в конкурсе на оказание муниципальной поддержки. При этом документы содержали заведомо ложные сведения о фактическом осуществлении производственной деятельности на момент получения гранта и намерениях заниматься ею после его получения. Фактически же Потаповым осуществлялась торговая деятельность, связанная с приобретением и перепродажей готовой металлопродукции, которая не подлежит субсидированию.Конкурсная комиссия приняла решение о выделении ему денежных средств в виде гранта в размере 154 000 рублей. Ими Потапов распорядился по своему усмотрению.