Новый асфальт и двух лет не прослужил – лопнул. Несколько лет назад во дворы жителей посёлка Ставрово пришла федеральная программа «Комфортная городская среда». Благодаря ей

Новый асфальт и двух лет не прослужил – лопнул. Несколько лет назад во дворы жителей посёлка Ставрово пришла федеральная программа «Комфортная городская среда». Благодаря ей благоустроили сразу несколько территорий. Во дворах сделали ограждения, лавочки, урны, а самое главное – привели в порядок дворовые дороги. Они были “убиты”. Стоимость ремонтных работ в каждом дворе в среднем