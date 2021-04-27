С 8 частниками уже заключены соглашения о выкупе, 6 - в стадии договоренности.

Строительство Рпенского проезда не прекращается при любой погоде. Благодаря выполнению планки прошлого года - готовности в 3 процента - это было обязательным условием, - в этом году компания получила колоссальную сумму - почти миллиард рублей.При финансировании с опережающими темпами работу планируют сдать раньше срока, вместо весны 23 года, в декабре 22-го. Сейчас готовность объекта - около 15 процентов. Что должны успеть за этот год, рассказал замгубернатора по вопросам развития инфраструктуры Роман Годунин.- Это буронабивные сваи, которые сейчас работы проводятся, также перенос сетей, мероприятия по выкупу домов и частных территорий.Снести планируют 14 частных домов. Их должны освободить до 1 июля. С 8 частниками уже заключены соглашения о выкупе, 6 - в стадии договоренности. Стоимость построек оценили независимые эксперты, поэтому судов подрядная организация не боится. Как не боится и уголовного дела на генерального директора предприятия ДСУ-3 Романа Головина по торгам на строительство Рпенского проезда. Его замгубернатора комментировать отказался.Ещё один негативный, сдерживающий строительство фактор, - подорожание металла в два раза. Денежные средства придется вкладывать подрядчику, частично - из собственных источников. Отметим, общая протяженность магистрали составит две тысячи сто метров. Четырехполосная дорога соединит улицу Мира с Юбилейной разгрузив Пекинку и улицу Добросельскую.Любовь Истратова