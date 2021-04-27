Предприимчивый владимирец незаконно получил 154 тысячи рублей.

Во Владимире директора ООО «МеталлЭксперт» приговорили к условному сроку за мошенничество.Как сообщает Владимирский областной суд, 27 февраля 2019 года бизнесмен подал документы на грант в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства. В заявке на субсидирование он указал, что намерен заняться производством высокоточных деталей на станках с ЧПУ.Предприимчивый владимирец получил 154 тысячи рублей, однако развивать производство он и не думал. Фактически он занимался куплей-продажей готовых металлических изделий.Выделенные мэрией Владимира деньги мужчина потратил по своему усмотрению.В результате против него было возбуждено уголовное дело. Ленинский районный суд Владимира приговорил мошенника к полутора годам колонии.Подсудимый вину не признал и пытался обжаловать приговор, но тщетно. Вердикт Фемиды вступил в законную силу.