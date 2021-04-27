Двое владимирцев ради наживы сперва избили 89-летнюю бабушку, а затем задушили. Владимирской областной суд приговорил преступников к большим срокам лишения свободы. Как установила Фемида,

Двое владимирцев ради наживы сперва избили 89-летнюю бабушку, а затем задушили. Владимирской областной суд приговорил преступников к большим срокам лишения свободы. Как установила Фемида, двое мужчин нуждались в деньгах и решили попросить взаймы у знакомой пожилой пенсионерки. 23 июля 2019 года мужчины приехали к пенсионерке в квартиру на улице Верхняя Дуброва и попросили денег, женщина