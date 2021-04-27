Соучастница преступления отделалась условным сроком.

Во Владимире за убийство 89-летней пенсионерки осудили трёх мужчин.В ходе следствия выяснилось, что 23 июля 2019 года двое мужчин пришли в квартиру знакомой на улицу Верхняя Дуброва, чтобы занять 20 тысяч рублей. Получив отказ, злоумышленники ретировались. Через какое-то время они встретили жертву во дворе её дома.Мужчины попросили впустить их к себе под предлогом ожидания внучки 89-летней бабушки. Один из них находился с ней в близких отношениях.Находясь дома, они напали на пенсионерку. Один из преступников избил потерпевшую деревянной мебельной ножкой. Пострадавшая пыталась убежать, но тщетно. В результате её задушили подушкой. Смерть наступила на месте происшествия.Убийцы обыскали квартиру. Размер их наживы составил 2,5 тысячи рублей.Далее они признались внучке погибшей в своём злодеянии. Женщина помогла душегубам замести следы преступления. Она выбросила орудие убийства и одежду.Однако уйти от правосудия не получилось. Все трое отправились под суд. К слову, незадачливых любовников вдобавок обвинили в краже 50 тысяч рублей, которые они похитили до убийства.В итоге Фемида назначила внучке полтора года условного срока, а вот мужчины получили 16 и 16,5 лет соответственно.Приговор в законную силу не вступил.