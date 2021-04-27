В воскресенье 2 мая городские власти организовали 5 специальных маршрутов для жителей Владимира, которые желают посетить на Пасху кладбища Байгуши и Улыбышево. Стоимость проезда будет почти

В воскресенье 2 мая городские власти организовали 5 специальных маршрутов для жителей Владимира, которые желают посетить на Пасху кладбища Байгуши и Улыбышево. Стоимость проезда будет почти вдвое дороже, чем в городе – от 40 до 55 рублей. «Площадь Победы — кладбище Улыбышево». Маршрут будет работать с 06.30 до 10.30. Стоимость проезда – 55 рублей. «Суздальский проспект, д.