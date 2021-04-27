Центральные городские улицы пылесосят дважды в день.

Коммунальщики Владимира ежедневно наводят порядок в областном центре. Утром 27 апреля на улицах города работает 34 единицы техники и 42 дворника.Как отметили в пресс-службе мэрии, сотрудники ЦУГДа моют дорожные знаки и светофоры, красят стойки знаков и светофорные опоры.«Поливальные и уборочные машины промывают дороги от грязи, выметаются тротуары. На остановках красят лавочки и урны. Центральные городские улицы пылесосят дважды в день», - подчеркнули в горадминистрации.На проезжей части обновляется разметка. Сегодня работы ведутся на улице Мира.Добавим, что продолжается ремонт дороги «Мостострой – Владимир», а также на улицах Центральной и Песочной в микрорайоне Коммунар.