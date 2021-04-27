21-летней женщине вынесен приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью малолетней.

21-летней женщине вынесен приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью малолетней.Судом установлено, что 18 мая 2020 года в дневное время женщина оставила без присмотра свою полуторагодовалую дочь на кухне у стола, на котором стояла открытая бутылка с 70% уксусной эссенцией, в результате чего девочка употребила содержимое бутылки.Из-за неосторожных действий М. малолетней девочке причинены телесные повреждения в виде химического ожога полости рта, гортаноглотки и пищевода 3 степени, химический ожог кожи грудной клетки 2-3 степени, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.Вину в совершении преступления подсудимая признала полностью, в содеянном раскаялась, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.С учетом данных о личности подсудимой, положительных характеристик, наличия смягчающих обстоятельств, принимая во внимание степень общественной опасности содеянного, суд, соглашаясь с позицией государственного обвинителя, назначил М. наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.Приговор в законную силу не вступил.