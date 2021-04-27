Субботник всероссийского масштаба. Владимирцы присоединились к масштабной уборке. В областном центре прошел уже второй в этом месяце день по наведению чистоты. Лопаты и грабли взяли в руки 5

Субботник всероссийского масштаба. Владимирцы присоединились к масштабной уборке. В областном центре прошел уже второй в этом месяце день по наведению чистоты. Лопаты и грабли взяли в руки 5 тысяч человек. Трудовой эко-десант, состоящий из сотрудников областной и городской прокуратуры, работает в сквере на Никитском бульваре. Александр, участник субботника Дело нужное сплачивает коллектив и это немаловажно