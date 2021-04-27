Первомай второй год подряд во Владимире пройдет без традиционной демонстрации. В мэрию города обратилась председатель профсоюзов региона Галина Конькова с просьбой согласовать шествие

Первомай второй год подряд во Владимире пройдет без традиционной демонстрации. В мэрию города обратилась председатель профсоюзов региона Галина Конькова с просьбой согласовать шествие численностью в пять тысяч участников. Обращение к властям профобъединения отправили еще 8 апреля, чтобы успеть подготовить массовую акцию. Но власти города не разрешили провести Первомайскую демонстрацию, сославшись на “коронавирусный” указ губернатора Сипягина