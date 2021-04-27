Фигурант во время поездки похитил документы и деньги из кармана куртки водителя.

В середине апреля в УМВД России по городу Владимиру обратился житель областного центра, сообщивший о пропаже документов и денег. Мужчина, работающий в службе такси, пояснил, что обнаружил пропажу после того, как подвозил очередных заказчиков. Заявитель смог описать пассажиров.Информация незамедлительно была передана наружным нарядам полиции, а также участковым уполномоченным, обслуживающим участок, указанный заявителем в качестве места высадки пассажиров.В течение нескольких дней правоохранители проводили оперативно-розыскные мероприятия, опрашивали возможных очевидцев произошедшего.В результате по подозрению в причастности к совершению кражи полицейские задержали 46-летнего жителя Владимира.Мужчина в содеянном сознался и пояснил, что воспользовался сосредоточенностью водителя на дороге, просунул руку в карман его куртки, полагая, что там может быть кошелек. Однако в кармане находились документы, которые злоумышленник похитил и вместе с попутчиками покинул салон. В дальнейшем документы злоумышленник выбросил, а хранившиеся в них 2000 рублей потратил.Следственным отделом ОП №1 УМВД России по городу Владимиру в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).