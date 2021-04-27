Трагедия произошла 23 июля 2019 года на улице Верхняя Дуброва областного центра.

Во Владимире вынесен приговор местным жителям, виновным в хищениях денежных средств и убийстве 89-летней женщины.По информации пресс-службы областной прокуратуры, 23 июля 2019 года двое мужчин пришли в квартиру своей 89-летней знакомой на улицу Верхняя Дуброва, чтобы попросить взаймы 20 тыс. рублей.Один из преступников деревянной мебельной ножкой нанес женщине несколько ударов по голове. Спасаясь от побоев, потерпевшая попыталась пройти к входной двери, но второй мужчина преградил ей путь, повалил на пол и, подавив ее сопротивление, облегчил своему подельнику дальнейшее нанесение ударов по различным частям тела. Несмотря на причиненные телесные повреждения, женщина подавала признаки жизни, поэтому злоумышленники дополнительно удушили ее подушкой. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия.Потом преступники обыскали квартиру, похитив из кармана кофты убитой кошелек с 2,5 тыс. рублей.О совершенном преступлении они рассказали внучке убитой, которая выбросила орудие убийства и одежду обвиняемых, в которой те совершили преступление.Также женщина и ее близкий знакомый обвиняются в краже денег у потерпевшей в размере не менее 50 тыс. рублей, которую они совершили незадолго до описанных выше событий при уборке квартиры бабушки.Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Одному из мужчин - 16 лет 6 месяцев лет лишения свободы. Второму 16 лет лишения свободы.Изображение с сайта